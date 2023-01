Morre o produtor cultural Sergio Roberto, criador da Noite da Beleza Negra do Ilê Aiyê

Morreu neste domingo (22) o produtor cultural Sergio Roberto dos Santos, idealizador da Noite da Noite da Beleza Negra do bloco afro Ilê Aiyê. A confirmação foi feita pelo presidente do bloco, Antônio Carlos dos Santos, o Vovô do Ilê. Nas redes sociais, Vovô lamentou a morte e destacou o legado deixado pelo produtor. Sergio foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

"O idealizador da noite da Beleza Negra nos deixou no dia de Hoje, uma data muito triste para os amigos e familiares, mas seu legado segue firme na nossa memória, Sérgio Roberto faz parte da história do Ilê Aiyê. Será recebido no Orum com festa e Alegria pois assim era sua personalidade. Siga em Paz amigo. Meus Sentimentos aos familiares", escreveu o presidente do Ilê.

Sobrinha de Sergio, a secretária estadual da Igualdade Racial e dos Povos Tradicionais, Ângela Guimarães, destacou a personalidade amiga do tio e registrou sua contribuição para a cultura baiana.

"Hoje é um dia de muita tristeza para nossa família e amigos/as... comunicamos a passagem para o Orun, deste ser humano de luz, íntegro, solidário, amigo. Nosso querido Sérgio Roberto, ex-bancário do Baneb e Bradesco, ex- conselheiro do Olodum, produtor cultural, tradutor, artista plástico, pioneiro das lutas LGBTQIAP, agente cultural com largas contribuições para vários grupos da cultura negra, idealizador da Noite da Beleza Negra do Ilê Aiyê, amante das letras e das artes, apoiador e incentivador de novos talentos, tio e grande amigo, hoje se despede deste plano e parte para o Orun em decorrência de um AVC severo que lhe custou a vida".

Também manifestou pesar o presidente do Olodum, João Jorge, assim como os vereadores da capital baiana Silvio Humberto (PSB) e Marta Rodrigues (PT), além da ex-secretária de Cultura da Bahia, Arany Santana.

O corpo será cremado às 9h de segunda-feira (23). O velório será realizado no Cemitério Parque Bosque da Paz, Sala 06.