Morre o repórter fotográfico Roberto Stuckert, aos 78 anos, no DF

O repórter fotográfico Roberto Stuckert morreu na madrugada desta segunda-feira (23), aos 78 anos, vítima de uma insuficiência cardíaca. Conhecido como Stukão, ele foi o fotógrafo oficial do ex-presidente João Figueiredo e colaborou com diversos veículos de imprensa do Brasil.

O velório está marcado para esta terça-feira, no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul de Brasília.

Nascido em 24 de maio de 1943 em João Pessoa, na Paraíba, Stuckert começou na carreira de fotógrafo cobrindo esportes no Diário Carioca, quando tinha apenas 16 anos. Posteriormente, viria a trabalhar nas redações da Sucursal da Folha do Diário, em Brasília; Manchete; Jornal Diário Carioca; Jornal do Brasil; Jornal de Brasília; Associated Press e Folha de S.Paulo.

Nas redes sociais, familiares fizeram homenagens ao fotógrafo. Seu filho, Ricardo Stuckert, que trabalhou como fotógrafo oficial da Presidência da República, no governo de Luis Inácio Lula da Silva, publicou uma homenagem.



"Hoje meu pai partiu. Ele sempre foi esta pessoa, feliz, alegre, com um sorriso no rosto e um contador de histórias. Desde pequeno, eu sempre fui encantado por ele", disse Ricardo. “Eu tive de você tudo que um filho mais precisa: amor e afeto. Obrigado, pai!”