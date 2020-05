Morre paciente que incendiou colchão e pulou de janela do Hospital Espanhol

Morreu nesta sexta-feira (8) o agricultor André Saturnino de Souza, 55 anos, que estava internado em estado grave no Hospital Municipal, em Cajazeiras. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde, que não informou a causa da morte.

O paciente precisou ser internado na unidade de saúde após fraturar o fêmur ao pular do 4º andar do Hospital Espanhol, na Barra, onde ocupava uma das enfermarias, com suspeita de coronavírus.

O agricultor incendiou um colchão no Hospital Espanhol na noite de terça-feira (5), após um surto psicótico, e pulou da janela. Ele foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Municipal, onde estava em coma induzido e passou por cirurgias. Na quinta (7), o Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen) confirmou que ele testou negativo para covid-19.

De acordo com o secretário de Saúde da Bahia (Sesab), Fábio Vilas-Boas, o paciente não tinha histórico deste tipo de surto e a situação pode ser explicada pela baixa oxigenação do sangue, o que pode acontecer em pacientes com outras doenças que causem deficiência respiratória, não apenas a covid-19.

Em relação ao internamento de André no Espanhol, que trata exclusivamente de pessoas com covid-19, a Secretaria de Saúde de Santo Amaro informou que o paciente ainda era tratado como suspeito, já que deu entrada no Hospital Nossa Senhora da Natividade de Santo Amaro, no Recôncavo baiano, com sintomas similares ao da doença provocada pelo coronavírus, como falta de ar, febre e tosse.

Ele foi internado na unidade no dia 3 de maio, onde passou por um teste rápido, e, no dia seguinte, foi transferido para o Hospital Espanhol, em Salvador.