Morre Paolo Rossi, algoz do Brasil na Copa de 1982, diz jornal

Campeão da Copa do Mundo de 1982 com a seleção italiana, o ex-atacante Paolo Rossi morreu nesta quarta-feira (9), aos 64 anos. A informação foi divulgada pela imprensa italiana, que não informou ainda as circunstâncias da morte.

Eleito o melhor jogador do Mundial da Espanha-1982, Rossi foi o carrasco do Brasil naquela edição. Marcou os três gols na histórica vitória por 3x2, e ajudou a eliminar a equipe de Telê Santana, que tinha craques como Zico, Falcão, Júnior e Sócrates. Em seguida, anotou os dois gols da vitória por 2x0 sobre a Polônia, na semi, e fez o primeiro da Itália no 3x1 sobre a Alemanha na final. Terminou como o artilheiro daquela Copa, com seis gols.

A morte do Bambino d'Oro foi divulgada inicialmente pela emissora de TV RAI, e, posteriormente, pelo site do jornal Gazetta dello Sport.

Paolo Rossi começou a carreira na Juventus, onde faturou dois títulos do Campeonato Italiano (1981/82 e 1983/84). Pelo clube de Turim, também conquistou a Copa Europeia (atual Liga dos Campeões da Uefa), em 1984/85, a Supercopa da Uefa em 1984, a extinta Recopa Europeia, em 1983/84, e a Copa da Itália, em 1982/83.

Além da Juventus, o ex-atacante passou por clubes como Perugia, Como, Milan e Vicenza, pelo qual foi campeão da Série B italiana em 1976/77. Encerrou a carreira no Hellas Verona, em 1987.

Em 1980, quando atuava pelo Perugia, foi suspenso por três anos, acusado de estar envolvido em um escândalo de manipulação de resultados que ficou conhecido como "Totonero". A pena foi posteriormente reduzida a dois anos e Rossi conseguiu ser convocado para a Copa de 1982.