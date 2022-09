O investigador-chefe da Polícia Civil, o policial Paulo Portela, morreu na noite da última sexta-feira (2), em Salvador. Portela era considerado um dos mais experientes e conhecidos policiais da Bahia.

Portela era investigador-chefe da Polícia Civil (Foto: Reprodução)

Ele estava internado na Fundação Baiana de Cardiologia nos últimos dias. O sepultamento do corpo do policial está marcado para 11h15, no Cemitério Bosque da Paz.

Notícia em atualização