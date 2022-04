Morre Rafael Kent, um dos maiores diretores de clipes musicais do Brasil

O diretor de clipes Rafael Kent morreu na sexta-feira (22). A informação foi divulgada neste sábado (23) pelo estúdio Cave, do qual Rafael era sócio. A causa da morte não foi informada

"É com muita tristeza que comunicamos o falecimento de Rafael Kent, sócio e diretor de cena da Cave. Agradecemos o carinho e as orações de todos. Em breve, dividiremos mais informações com todos", diz a publicação.

O rapper Emicida lamentou a morte. "Perda imensa, malandro genial. E um cara divertido e da hora de trabalhar demais! Coração apertado aqui. Meus sentimentos à família nesse momento. Obrigado por nos ajudar a contar histórias maravilhosas", afirmou.

MC Rashid foi outro a se manifestar, lembrando do talento de Rafael. "O grande Rafael Kent nos deixou. Que tristeza devastadora. Ouvi muito seus conselhos. Um dos maiores talentos que vi por trás das câmeras. Vá em paz, Kent. Você foi um cara incrível".

Carioca criado na Bahia e radicado em São Paulo, Rafael dirigiu clipes de diversas bandas baianas, como Vivendo do Ócio, BaianaSystem e Maglore. Teago Oliveira, vocalista da Maglore, usou o Twitter para lamentar a perda. “Amigos, lamento informar, ainda zonzo, mas Rafael Kent faleceu noite passada. Não era boato, infelizmente. Tá todo mundo desnorteado, mas já foi confirmado. Não tenho maiores informações e espero que todos possam acolher a família e a sua esposa Tânia da melhor forma possível”, escreveu.

O velório será neste domingo, das 9h às 13h, no Cemitério do Morumbi, em São Paulo.

Início no audiovisual

A ascensão de Rafael, por sinal, aconteceu junto com a da Vivendo do Ócio, que em 2008 venceu o Guaraná Antárctica Gás Sound e gravou seu primeiro disco. “Nos conhecemos quando eles vieram tocar em São Paulo, na final do Gás Sound”, lembra Rafael. “Mas ficamos amigos mesmo quando nos encontramos no Reveillon, em Morro de São Paulo. A gente se encontrou por acaso, e a parceria vem da amizade”, contou Kent ao CORREIO em 2011.



A galera da Vivendo do Ócio se mudou para São Paulo e Rafael virou o fotógrafo oficial da banda. O videoclipe surgiu nesse embalo. “A Vivendo começou a tocar na MTV, e eu pensei: ‘MTV é videoclipe, não é foto’”. Rafael teve a ideia, vendeu a câmera que tinha, pegou um empréstimo e investiu numa câmera nova, a Canon 5D, que fotografa e filma bem e hoje é uma das mais usadas pelos profissionais de audiovisual.



Em 2009, a Vivendo do Ócio venceu o prêmio Aposta MTV, e, no final do mesmo ano, Kent gravou seu primeiro videoclipe, para a música Dilema. “Desde sempre gosto da linguagem cinematográfica, mais do que cinema mesmo, que tenho que conhecer mais. Mas eu curto imagem, de todos os jeitos”, explica.



Filho de arquitetos, Rafael chegou a cursar três anos de Turismo. Depois, passou a estudar Design, graduação que interrompeu quando começou a produzir bandas em Salvador. “Eu queria mesmo era ter banda, tocar, mas não toco nada!”, brinca.