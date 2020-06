Morre Renato Jayme de Andrade e Souza, um dos fundadores do Colégio Integral

Renato Jayme de Andrade e Souza (Foto: Divulgação)

Faleceu neste domingo (14), no Hospital Aliança, em Salvador, Dr. Renato Jayme de Andrade e Souza, médico renomado e um dos fundadores do Colégio Integral, vítima do novo coronavírus. Dr. Renato também foi responsável pela criação e implantação do Hospital São Francisco, em Campo Formoso, referência de qualidade na área da saúde regional.

Seu sepultamento aconteceu nesta segunda-feira (15), no cemitério Jardim da Saudade, na capital baiana, e foi restrito a familiares.