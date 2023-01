Morre Rita de Cássia, compositora de 'Meu Vaqueiro, Meu Peão'

Morreu na noite desta terça-feira (3), em Fortaleza, no Ceará, a cantora e compositora Rita de Cássia. A forrozeira tinha 49 anos e estava internada na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) de um hospital particular com fibrose pulmonar.

Rita de Cássia ficou conhecida por compor clássicos do forró eletrônico como "Meu Vaqueiro, Meu Peão" e "Saga de Um Vaqueiro", que ficaram famosos nacionalmente através da banda Mastruz com Leite. Ela também foi responsável por hits de bandas como Cavalo de Pau, Mel com Terra, Banda Styllus, Aviões do Forró, e cantores como Frank Aguiar e Wesley dos Teclados.

A fibrose pulmonar deixa o órgão com cicatrizes e mais endurecido, reduzindo a capacidade de respiração do paciente. Ainda não há informações sobre o sepultamento da artista. Ela deixa dois filhos.

Relembre os hits: