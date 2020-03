Morre Roger Mayweather, tio e ex-técnico de Floyd Jr, aos 58 anos

Treinador e tio de Floyd Mayweather Jr., lenda do boxe, Roger Mayweather morreu nesta terça-feira (17), aos 58 anos. Segundo a imprensa especializada em boxe, o técnico já vinha sofrendo com problemas de saúde nos últimos anos.

Antes de virar treinador do sobrinho, considerado o atleta mais bem pago do mundo, Roger também foi boxeador. Em sua carreira, estão 72 lutas, incluíndo títulos do campeonato mundial em duas divisões de peso. Entre os principais combates, estão as as vitórias sobre Vinny Pazienaza, Pernell Whittaker e Julio Cesar Chavez.

Depois de pendurar as luvas, Roger dedicou-se integralmente à carreira de Floyd Jr., dividindo a função com Floyd Sr Mayweather, pai da lenda do boxe e também ex-atleta.

Essa já é a segunda grande perda de Floyd Jr. em março de 2020. No último dia 11, Josie Harris, ex-namorada e mãe de três filhos do astro foi encontrada morta em um carro em Valencia, na Califórnia. Ela tinha 40 anos.