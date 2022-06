Morre Rogério Bill, dono da Banda Forró Real

Morreu na manhã desta segunda-feira, 20, Rogério Bill, que era dono da Banda Forró Real. As causas da morte não foram divulgadas. Nildinha, irmã de Rogério, confirmou a morte nas suas redes sociais. A ex-vocalista da banda foi uma das primeiras artistas a se manifestar. Ela escreveu que perdeu “outro pedacinho do seu coração no mundo”. E diz que a saudade será imensurável.

“Quantas saudades vou sentir de ti, que o céu te receba assim com essa alegria, com essa vontade de viver e com essa bondade que você sempre teve. Nosso pai está com você nesse momento tenho certeza. Obrigada por ter me dado essa oportunidade de viver do seu lado, te amo, te amo meu querido irmão, ficar com Deus”, publicou no Instagram.