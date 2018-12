Morre segunda vítima de incêndio em residencial de Feira de Santana

Morreu na noite desta terça-feira (4) a segunda vítima de um incêndio que atingiu um conjunto habitacional na cidade de Feira de Santana. Emília Lima Ferreira, 50 anos, estava internada no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, depois de ter sido transferida do Hospital Cleriston Andrade, no interior do estado, com queimaduras de terceiro e segundo grau.

Emília era uma das oito pessoas que teve queimaduras em diversas partes do corpo após chamas atingirem uma casa localizada no Residencial Iguatemi, no bairro Mangabeira. O óbito da mulher foi confirmado pela equipe médica do HGE às 23h55.

O incêndio fez uma outra vítima fatal, a jovem de 20 anos, Bárbara Braz. De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Posto da Polícia Civil do HGE, Emília foi transferida para unidade de saúde em Salvador na companhia de mais três pessoas. Jéssica Ferreira Barbosa, 25, Neonice Sousa Braz, 40, e Bruna Mile Ferreira Barbosa, 22, também deram entrada na ala de queimaduras, onde permaneciam, durante a manhã desta quarta-feira (5), internadas. O estado de saúde das três não foi informado.

Causas

A Polícia Civil informou que ainda investiga as causas do incêndio, mas afirmou que trabalha com a hipótese de que o fogo tenha sido iniciado após um curto-circuito.

A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) informou que os casos mais graves foram atendidos e depois transferidos em helicóptero da Polícia Militar para a unidade especializada em queimados do HGE.

Segundo o Corpo de Bombeiros, durante o incêndio “houve duas pessoas no pavimento superior que entraram em pânico, mas as guarnições conseguiram acalmá-las com técnicas de abordagem a vítimas de pânico em situações desse tipo, as contiveram e as encaminharam ao serviço de Atendimento Pré-Hospitalar”.

“Após o controle das chamas, as equipes realizaram varredura nos apartamentos do prédio, e nenhuma outra vitima foi localizada”, declarou o Corpo de Bombeiros.