Morre Sidney Rezende, referência de Festival Folclórico de Parintins

Sidney Rezende, cantor e compositor referência no Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, morreu neste sábado, 9.

A notícia foi compartilhada na página oficial do boi Garantido no Facebook. Rezende estava internado no Hospital Pronto-Socorro 28 de Agosto há pouco mais de uma semana. A causa da morte não foi divulgada.

"É com enorme tristeza que a Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido se despede do artista, cantor, compositor, músico, produtor, sócio e torcedor do Boi Garantido, Sidney Rezende. Gigante no talento e único em sua história, Sidney transformou a musicalidade das toadas do boi-bumbá de Parintins. Seu estilo refinado e apuro técnico impactaram a tal ponto, que sua contribuição é unanimidade na acirrada rivalidade entre o Garantido e o contrário", diz o comunicado.

Ele nasceu em Minas Gerais e era conhecido como Sidão em Parintins, onde vivia há mais de três décadas.

"Sidney hoje é pranteado dos dois lados da festa. Sua chegada, há mais de três décadas, à Parintins resultou na mudança estrutural sonora de execução do ritmo parintinense. De origem altamente percussiva, com Sidney Rezende a toada ganhou refinamento das cordas e a alegria dos ataques de metais. Sidão potencializou comercialmente nossa música", continua a nota da AFBBG.

Com muita tristeza, os companheiros de boi Garantido finalizaram: "Por tudo isso, sua partida é ‘uma nota triste em meio a enorme partitura de sua existência’. Obrigado Sidney Rezende. Muito obrigado! Aplausos ao maestro! ‘Alguns cantarão daqui, outros do eternidade…’".