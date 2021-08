Morre Sonny Chiba, ator de Kill Bill e especialista em artes marciais

Sonny Chiba, ator japonês e mestre nas artes marciais, morreu nesta quinta (19), aos 82 anos, após complicações causadas pela covid-19, de acordo com informações da Variety. O artista era mais conhecido pelos papéis em filmes como Kill Bill - Vol. 1 (2004), no qual interpretou Hattori Hanzo, e Velozes e Furiosos: Desafio em Tóquio (2006), em que viveu o Tio Kamata.

Chiba nasceu em Fukuoka, no Japão, em 22 de janeiro de 1939 e começou a estudar artes marciais aos 18 anos quando ingressou na Nippon Sports Science University. Alguns anos mais tarde, conseguiu a faixa preta de primeiro grau no karatê orientado pelo mestre Masutatsu Oyama. Quando decidiu seguir a carreira de ator, chegou a interpretar Oyama na trilogia Combate Mortal (1975).

Chiba passou a maior parte da carreira atuando em produções japonesas, mas participou também de filmes Hollywoodianos — na maioria deles, exibindo com maestria suas habilidades na luta. Apenas em Kill Bill - Vol. 1, no entanto, o ator se tornou conhecido em todo o ocidente. Dirigido por Quentin Tarantino, interpretou Hattori Hanzo, dono de um restaurante japonês que forja e entrega uma espada a Beatrix Kiddo (Uma Thurman).

Em Velozes e Furiosos - Desafio em Tóquio, Chiba interpretou o chefe Kamata, da máfia japonesa Yakuza, tio do principal vilão do filme, Takashi (Brian Tee). Além destes destaques, o ator se tornou coreógrafo de cenas de ação após se aposentar das artes marciais. Chiba também estrelou em Karate Kiba (1973), seu primeiro filme de luta, e The Street Fighter (1974).