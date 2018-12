Morre terceira vítima de incêndio em prédio de Feira de Santana

Morreu na noite desta quarta-feira (6) a terceira vítima do incêndio que atingiu um conjunto habitacional localizado no bairro de Mangabeira na cidade de Feira de Santana.

Jéssica Ferreira Barbosa, 25 anos, estava internada no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, após ser transferida com urgência do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, para onde foi socorrida com queimaduras em diversas partes do corpo.

A jovem era uma das oito pessoas que ficaram feridas após as chamas atingirem uma casa no Conjunto Habitacional Iguatemi. De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Posto da Polícia Civil do HGE, a equipe médica do hospital constatou que a vítima, que estava internada na ala de queimados, morreu às 23h20.

Jéssica chegou a unidade da capital baiana após um helicóptero da Polícia Militar ajudar no transporte das vítimas em estado mais grave. Oito pessoas ficaram feridas. Quatro delas, inclusive a jovem, deram entrada no HGE.

Na noite da terça, a mãe de Jéssica, Emília Lima Ferreira, 50, que também estava no HGE, não resistiu as queimaduras.