Morre tia de Whindersson Nunes durante luta do humorista

O humorista Whindersson Nunes, de 28 anos, estava ganhando a luta em Londres, no Reino Unido, quando a tia, Valdecina Nunes, faleceu no Brasil. Ela estava internada em estado grave, respirando por aparelhos.

"Deus receba nos seus braços. Saudades eternas, minha tia e madrinha, Valdecina Nunes dos Santos", escreveu a mãe de Whindersson, Valdenice Nunes, nas redes sociais.

No sábado (22), após a vitória contra o repper polonês Filipek, a mãe do comediante revelou que estava feliz pela conquista do filho, mas triste porque a irmã estava em estado terminal no hospital, prestes a morrer.

"Ao mesmo tempo, que choro de alegria por meu filho ter ganhado, meu outro lado do coração está triste. Queria que a minha tia e madrinha voltasse do que ela está passando para ver mais uma vitória", declarou Valdenice.

Ainda no comentário feito pela matriarca da família, Valdenice falou que conversou com o filho antes da luta, e Whindersson frisou que iria vencer a disputa.

"Não queria ver meu filho apanhar. Perguntei quantos rounds tinha, e ele disse: 'Cinco, mãe, mas não vou até os cinco, vou ganhar antes'. Eu confio no meu filho, no potencial do Whindersson, que é amado por Deus. Quero agradecer a todos que estavam preocupados com ele, torcendo por ele", finalizou.

(Foto: Reprodução / Redes sociais)