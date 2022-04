Morre um dos gêmeos de Cristiano Ronaldo: 'Estamos devastados'

Cristiano Ronaldo está de luto. Um dos bebês gêmeos que o atacante esperava com a noiva, Georgina Rodríguez, não sobreviveu e morreu. A notícia foi divulgada pelo próprio jogador português, nesta segunda-feira (18), em um comunicado nas redes sociais.

"É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso menino. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa menina nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade. Gostaríamos de agradecer aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio. Estamos devastados e pedimos privacidade neste momento tão difícil. Nosso menino, é o nosso anjo. Vamos amá-lo para sempre", escreveu.

O casal havia anunciado que Georgina esperava os gêmeos no fim de outubro. E, no dia 16 de dezembro, eles compartilharam que os bebês eram um menino e uma menina. Estima-se que a modelo estaria perto da 36ª semana de gravidez. O nome da recém-nascida não foi divulgado.

Cristiano Ronaldo é ainda pai de Cristiano Ronaldo Jr, de 11 anos, dos gêmeos Mateo Ronaldo e Eva Maria, de 4, e de Alana Martina, também de 4 anos. A última é filha biológica de Georgina.