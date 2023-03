Morre vítima de acidente entre duas carretas e um carro em Valéria

Uma das vítimas do acidente entre um carro e duas carretas, no km 613 da BR-324, no trecho do bairro de Valéria, em Salvador, morreu na quinta-feira (30), no Hospital do Subúrbio.

A vítima foi identificada como Andrea Bahia, de 44 anos. Ela trabalhava no Tribunal Regional do Trabalho de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. Em nota, o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal na Bahia (Sindjufe-Ba) lamentou a morte e disse que acidente aconteceu quando Andrea estava a caminho do trabalho.

(Divulgação)

Além de Andrea, outra pessoa ficou ferida e foi levada para o Hospital do Subúrbio, mas já recebeu alta médica. As informações são do g1.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), três veículos se envolveram no acidente, duas carretas e um automóvel, no final da manhã de quarta (29).

De acordo com os envolvidos na ocorrência, o motorista da primeira carreta, após ser “fechado” por outro veículo, reduziu a velocidade. A condutora do automóvel fez o mesmo, mas a segunda carreta não conseguiu frear a tempo, o que resultou em um engavetamento.

As duas vítimas, que estavam no automóvel, ficaram presas às ferragens. Depois da remoção, elas foram atendidas ainda no local e encaminhadas a um hospital pelo SAMU.