Morre vítima de covid secretário de turismo de Cairu

Morreu neste domingo Júlio Oliveira, secretário de turismo de Cairu, na Bahia. Oliveira estava internado em Itabuna com covid-19 e deixa esposa e três filhos. Ele ocupava pela segunda vez o cargo. A primeira havia sido de 2009 a 2012.

Natural de Valença, Júlio formou-se em Turismo pela Faculdade Zacarias de Góes (FAZAG). Começou a carreira em 1996, como diretor de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Valença. Também havia sido diretor de Turismo e Secretário Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura de Valença.

Além disso, o secretário foi Consultor da Associação dos Municípios do Baixo Sul da Bahia, onde coordenou a Câmara Técnica de Turismo de 2015 a 2010.

Na esfera estadual, exerceu o cargo de diretor de Serviços Turísticos da Secretaria Estadual de Turismo do Governo da Bahia e atuou também como secretário executivo do Fórum Estadual de Turismo. Em 2014, foi convidado para assumir a função de secretário municipal de Turismo de Itacaré.

Além de secretário de turismo de Cairu, atualmente Júlio também era diretor financeiro da Associação Nacional dos Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo (Anseditur).

Prefeito de Cairu, Hildécio Meireles (Dem) lamentou o falecimento de seu secretário e amigo, a quem classificou como "um ser humano de muito boa índole", além de "valoroso profissional, dedicado, competente, capaz e abnegado pela causa da atividade turística". O prefeito prestou solidariedade a amigos, colegas e familiares.

"Tantos planos nós tínhamos juntos para alavancar a qualificação do nosso destino, o Arquipélago de Tinharé. Júlio não fará só falta a Cairu, mas a toda Bahia", publicou o prefeito.

Cairu está sob medidas restritivas tanto do Governo do Estado quanto da Prefeitura local. O decreto do Governo do Estado sobre o toque de Recolher é válido até a próxima terça-feira (15).

Além disso, de acordo com decreto municipal publicado na última quinta-feira (10), está restrita a locomoção de pessoas das 21h30 às 5h da manhã. O decreto vale até o próximo dia 18. Bares e restaurantes podem funcionar até as 21h de maneira presencial e, a partir disso, somente por delivery.

Esses estabelecimentos só podem funcionar com até 50% da capacidade. As balsas que oferecem o serviço de bar flutuante só podem fazer passeios até as 18h. Hoteis e pousadas podem funcionar com até 70% da capacidade e está proibida a venda de day use nas ilhas do arquipélago.

Culturos religiosos em templos podem acontecer com até 30% da capacidade máxima do local. No entanto, o decreto proíbe cerimônias de casamento, batizados e eventos públicos como solenidades de formatura, passeatas e afins.

Cairu registrou 1256 casos positivos de coronavírus desde o início da pandemia. 14 pessoas morreram vítimas da doença no município.