Morre vítima de intoxicação alimentar em Jacobina

A intoxicação alimentar que ocorreu durante a Jornada Pedagógica 2023, realizada pela Prefeitura Municipal de Jacobina causou uma morte. Neuraci Jesus dos Santos estava internada em Salvador após ter complicações no quadro de saúde e morreu na noite dessa terça-feira (14).

Segundo informações da prefeitura de Jacobina, Neuraci não fazia parte do quadro de profissionais da educação, mas estava no restaurante no mesmo dia que aconteceu a intoxicação alimentar. Ela chegou a ser atendida em uma UPA do município no primeiro dia de sintomas, mas precisou ser regulada para Salvador.

Ao todo, segundo a gestão municipal, 400 pessoas que estiveram no evento precisaram de atendimento médico. Amostras dos alimentos foram coletadas para serem analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen). A análise encontrou Salmonella nas amostras coletadas.

"Na contagem de micro-organismo indicadores da condição higiênicos sanitários de alimentos (mesófilos viáveis) foram observados níveis acima do aceitável de 10 a sexta ufc/g ou ml", diz a nota divulgada pela prefeitura de Jacobina.

A gestão municipal informou ainda que tomou medidas administrativas para apurar a responsabilidade do incidente.

Por causa da intoxicação dos profissionais da educação, 11 mil alunos ficaram sem aulas. O ano letivo só foi iniciado para as 42 unidades de ensino da rede municipal, dentre escolas e creches, nesta quarta-feira (15).