Morre Wilko Johnson, roqueiro e ator de 'Game of Thrones', aos 75 anos

Wilko Johnson, o ator de Game of Thrones, morreu aos 75 anos. A informação foi divulgada nas redes sociais do artista nesta quarta-feira, 23.



Johnson também ficou conhecido por ser o guitarrista e fundador da banda Dr. Feelgood. O artista foi diagnosticado com câncer de pâncreas há dez anos, porém a causa da morte não foi confirmada



Segundo comunicado, ele morreu no dia 21, em sua casa: "Este é o anúncio que nunca quisemos fazer, e o fazemos em nome da família de Wilko e da banda, com o coração muito pesado: Wilko Johnson morreu".



"Ele faleceu pacificamente enquanto dormia em sua casa em Westcliff On Sea, na noite de segunda-feira, 21 de novembro de 2022. Ele tinha 75 anos. Obrigado por respeitar a privacidade da família de Wilko neste momento tão triste", concluiu a equipe de Johnson.



Em Game Of Thrones, Johnson interpretou Ser Ilyn Payne, um carrasco mudo, aparecendo em quatro episódios na primeira e na segunda temporada da produção.