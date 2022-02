Morta a tiros em padaria, catadora de material reciclável discutiu com suspeito

A catadora de material reciclável Maria Aparecida Borges, 39 anos, morta a tiros na manhã dessa quarta-feira (16) em Lauro de Freitas, discutiu com o assassino momentos antes do crime. Ela foi baleada na cabeça.

Maria foi assassinada, nas imediações do Largo do Caranguejo, por volta das 7h30, em frente a uma padaria, onde costumeiramente parava para tomar o café. Ela era conhecida pelo temperamento forte e andava com uma faca, pois já havia sido ameaçada em algumas discussões.

Testemunhas relataram duas versões sobre o crime. Em ambas, Maria discutiu com o algoz momentos antes de ter ser baleada por ele. A primeira a catadora e um homem se estranham defronte a padaria. "Na hora, ela puxou a faca para ele, que sacou a arma e atirou", contou um morador da região. O criminoso fugiu logo depois.

Já a segunda versão dá conta de que Maria e o assassino discutiram na localidade conhecida como Baixinha, onde a entrada fica ao lado de um posto de combustível desativado. "Quando ela estava chegando na padaria, ele chegou e atirou ", disse uma moradora.

Os funcionários da padaria disseram à reportagem que não trabalharam ontem e por isso nada sabem. Porém, relataram que Maria era cliente do estabelecimento e que ontem, ela chegava para tomar um café. "Fazia isso direto. Tomava um pingado e comia um pão. Mas não sei de fato o que aconteceu", relatou.

A família de Maria mora próximo ao local do crime. A mãe dela pediu para não ser identificada. "Eu não sei de detalhes do ocorrido. Meus outros filhos estão me poupando, porque tenho sérios problemas de saúde", disse a idosa, que preferiu não falar mais sobre o caso.

A 27ª Delegacia investiga o caso. Não há informações sobre suspeitos.