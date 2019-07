Neste sábado (20), a morte do ex-senador Antônio Carlos Magalhães completa 12 anos. Para marcar a data, o prefeito de Salvador e neto do político, ACM Neto (DEM), publicou em seu perfil no Instagram uma homenagem ao avô.

"Hoje, além de ser o Dia do Amigo, também é a data em que lembramos do falecimento do meu avô. ACM, sem dúvidas, era um homem que sabia o sinônimo de amizade e entrega. Aquele ali sempre soube ser um grande amigo para cada um de nossa família e também para toda a Bahia, a razão da sua vida. Que saudade!", escreveu na legenda de uma foto do avô em frente à Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia.

Em um dos comentários da publicação, o Presidente da Saltur (Empresa Salvador Turismo), Isaac Edington, comentou: "Faz muita falta ao Brasil, sobretudo a BAHIA e os baianos!".

ACM morreu aos 79 anos, por conta de uma falência de múltiplos órgãos, situação secundária a um quadro de insuficiência cardíaca. Ele foi três vezes deputado federal, três vezes governador da Bahia, prefeito de Salvador e senador da República entre 1994 e 2002.

Confira a foto postada por ACM Neto: