Morte de Madeleine em Pantanal emociona web e faz lembrar de Marília Mendonça

A morte da personagem Madeleine, em Pantanal, emocionou o público na noite desse sábado (21). Em uma tentativa de reencontrar com José Leôncio e o filho Jove, no Pantanal, a influencer aceita voar apesar do mau tempo.

A cena mostra a personagem apavorada com os raios e a chuva forte. Percebendo que o pior se aproxima, Madeleine lembra de seu encontro com José Leôncio ainda na juventude, e de momentos com o filho, Jove. Ela sorri e o avião cai. O momento emocionou o público.

Alguns fãs da novela ainda têm esperança de que a personagem volte.

Sei q na versão original a personagem na Madeleine morre mesmo, mas qual a chance deles ainda terem mudado e quererem surpreender a gente? Não acharam os corpos e tem dias que o velho do rio não aparece. Dava pra ter galera? Iludida? #pantanal — Jamy Vieira (@queridajamy) May 22, 2022

Outros lembraram da morte da cantora Marília Mendonça, em novembro do ano passado, também em um acidente de avião.





Vendo aqui a cena da morte da Madeleine em #Pantanal.



A sequência da queda do avião foi linda, marcante, emocionante, forte. Parabenizo os envolvidos. ????????????



Mas não vou deixar de citar o gatilho que me deu ao lembrar da Marília Mendonça... — PATRICK SELVATTI (@patrickselvatti) May 22, 2022