Morte de Pelé deixa apenas cinco campeões mundiais de 1958 vivos

Maior jogador da história do futebol brasileiro, Pelé morreu nesta quinta-feira (29), aos 82 anos. O Rei teve uma carreira repleta de títulos e recordes, e era o único tricampeão mundial. O primeiro troféu dele em Copa do Mundo - e do Brasil - veio em 1958. Aliás, daquela equipe, só há mais cinco representantes vivos.

Zagallo, Pepe, Dino Sani, Mazzola e Moacir são os únicos que faturaram a taça na Suécia e que ainda estão entre nós. Pelé era o sexto, mas se despediu após falência múltipla de órgãos. Mazzola e Moacir vivem fora do país: o primeiro mora na Itália e o segundo, no Equador.

O Rei do Futebol era o caçula da equipe campeã em 1958. Ele tinha apenas 17 anos quando o Brasil venceu os donos da casa por 5x2 na decisão. Participou de quatro jogos e marcou seis gols, saindo da Suécia como o Melhor Jogador Jovem do Mundial.

Os cinco brasileiros vivos campeões em 1958:

Zagallo - atacante - 91 anos

Moacir - meia - 86 anos

Mazzola - atacante

Dino Sani - meia - 90 anos

Pepe - atacante - 87 anos

Os campeões do mundo na Suécia que já morreram: