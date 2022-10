Um dos momentos mais esperados nesta última semana de Pantanal, a morte de Tenório (Murilo Benício) acontecerá nesta terça (4). Após ficar de tocaia a noite toda com Zaquieu (Silvero Pereira), Alcides (Juliano Cazarré) atingirá o fazendeiro com a sua zagaia - do jeitinho que o Cramulhão recomendou. Mas, quem dará o serviço por encerrado, puxando o corpo de Tenório para as águas é o Velho do Rio (Osmar Prado) virado na sucuri.

