Mortes pelo coronavírus no Brasil chegam a 2.845, com 383 óbitos em 24 horas

O Brasil ultrapassou a marca de 40 mil casos confirmados do novo coronavírus. Ao todo, o país tem 40.581 diagnósticos de covid-19, com 2.845 mortes em decorrência da doença. Os dados foram atualizados pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (20).

Os novos números significam que o Brasil registrou 383 vítimas fatais pelo vírus em apenas 24h. É um crescimento de 15,5% em relação ao divulgado na véspera, domingo (19), quando eram 2.462 óbitos.

Já entre os casos confirmados, o aumento foi de cerca de 5%, com 1.927 novos diagnósticos em um dia. No levantamento anterior, de domingo, eram 38.654 infectados. A taxa de letalidade, que compara a quantidade de pessoas com a doença com a quantidade de óbitos, está em 7%.

Os estados que registraram mais casos da covid-19 são São Paulo (14.580), Rio de Janeiro (4.899), Ceará (3.482), Pernambuco (2.690) e Amazonas (2.160). Os cinco também estão no topo da lista dos locais que anunciaram mais mortes em decorrência da doença: São Paulo (1.307), Rio de Janeiro (422), Pernambuco (234), Ceará (198) e Amazonas (185).

Atualmente, 11 estados possuem mais de mil casos registrados do novo coronavírus, segundo o Ministério da Saúde: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Pernambuco, Ceará, Bahia, Maranhão e Amazonas.