Mortes por coronavírus no Brasil chegam a 359; há 9.056 casos confirmados

O Brasil já registra 9.056 pessoas contaminadas com o novo coronavírus no Brasil, de acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira (3). É um aumento de 14% em comparação com o levantamento da última quinta-feira (2), quando eram 7.910 casos de infecção - diferença de 1.146 casos.

Ainda segundo o balanço, 359 pessoas morreram em decorrência da covid-19 - o dado anterior era de 299, um crescimento que corresponde a 20% em 24 horas. Já a taxa de letalidade, que era de 3,8%, foi para 4%, valor mais alto para a estatística até agora. Não há registro de óbitos apenas no Acre, Amapá, Roraima e Tocantins.

A Bahia tem 5 mortes confirmadas. As outras vítimas fatais ocorreram em São Paulo (219), Rio de Janeiro (47), Ceará (22), Pernambuco (10), Amazonas (7), Minas Gerais (6), Distrito Federal (5), Rio Grande do Sul (5), Santa Catarina (5), Piauí (4), Espírito Santo (4), Paraná (4), Rio Grande do Norte (4), Alagoas (2), Goiás (2), Sergipe (2), Maranhão (1), Mato Grosso (1), Mato Grosso do Sul (1), Pará (1), Paraíba (1) e Rondônia (1).

O Sudeste é a região mais afetada, com 62% dos casos confirmados do país (5.658). Em seguida, aparece o Nordeste, com 15% (1.399 casos).

Como vem ocorrendo diariamente, o governo atualiza, em coletiva no Palácio do Planalto, os dados do avanço da doença no país. Acompanhe a transmissão: