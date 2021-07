Mosaico Baiano muda formato e apresenta novidades a partir deste sábado

O Mosaico Baiano começa um novo ciclo a partir deste sábado (31) com novidades. A primeira delas é que a atração será comandada por dois apresentadores: Pablo Vasconcelos e Luana Souza. O programa virá totalmente repaginado.



Semanalmente, a Bahia tem sido mostrada pelo programa nas suas diversas formas de cultura, trazendo humor, moda, informação e a proximidade com quem está do outro lado da tela. Neste novo momento, a atração terá em sua linha editorial um programa com quadros inéditos e outros atualizados, game-reality, além de uma maior interatividade com os telespectadores, sem deixar de lado a sua essência que tem como base o entretenimento.

“Uma das prioridades dessa fase do programa é trazer o baiano para a telinha. Além de uma linguagem estética mais próxima do que a gente vê nos dias atuais, o Mosaico está identitário por ter a participação ativa das pessoas do nosso estado”, adianta o diretor Fábio Vaz.

Pronta para a estreia na apresentação, Luana Souza aponta o propósito do programa nessa nova formatação. “Além do nosso objetivo que é levar ainda mais alegria para as casas dos baianos e baianas, temos também o dever de trazer o nosso telespectador para mais perto de nós”, afirma Luana.

Pablo Vasconcelos conta que a atração teve diversas alterações ao longo dos 14 anos que está no ar, mas avalia que esta é a primeira mudança radical. “Acredito muito no sucesso desse novo projeto e tenho certeza de que o público não vai pensar em outro programa pra ver todo sábado à tarde, além do nosso”, completa o apresentador.

Time

A condução dos quadros e reportagens será de responsabilidade de Paula Magalhães, Maria Menezes, Lucas Almeida e Victor Silveira, que entrou para a equipe do entretenimento há pouco tempo. “Quem convive comigo no dia a dia conhece um Victor bem diferente dos telejornais. A verdade é que, fora do trabalho, não sou de levar nada muito a sério. Sou apaixonado por sorrisos! No entretenimento da Rede Bahia tenho buscado explorar esse lado mais leve que quem me via nos telejornais ainda não conhece”, conta Silveira.

Entre os quadros que vão ao ar no Mosaico, os queridinhos são “Mapas Urbanos”, que é recheado de curiosidades e personalidades; e o “Expresso da Moda”, responsável por trazer dicas de looks e decoração. Mas, dessa vez, eles ganharam novos nomes: “De passagem”, onde através de um trem virtual, Maria Menezes viaja de estação em estação conhecendo pessoas de toda a Bahia; e “Garimpô”, que traz dicas de moda acessível e para o dia a dia.

Vinheta

No sábado, quando o programa começar o clima de novidade já vai começar pela nova vinheta. A canção de abertura foi composta exclusivamente para a abertura do Mosaico e é interpretada pelo grupo baiano Roça Sound. De acordo com o compositor da música tema e coordenador de conteúdo da Rede Bahia, Marbson Alves, a ideia da letra foi pensada para contagiar os telespectadores.

“Montei um beat com bastante swing para jogar a energia lá em cima e senti essa vibe quando ouvi o som do Roça Sound. Eles ficaram super empolgados com o projeto e deram um show na produção da nova trilha sonora” conta Alves.

Preparado para o novo Mosaico? Tudo isso você confere neste sábado (31), às 14:10, na tela da Rede Bahia.