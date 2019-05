Mosaico Baiano recebe os Doces Bárbaros

Um bate-papo descontraído, informal e marcado por intimidade vai estar no Mosaico Baiano, a partir deste sábado (11), com a estreia do quadro Todo Canto É Santo, comandado pela cantora Belô Velloso, que vai entrevistar Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e Maria Bethânia nas quatro edições.

Sobrinha de Caetano e Bethânia, Belô - filha da educadora e escritora Mabel Velloso - conviveu de perto com os seus quatro entrevistados. Ela se lembra bem das idas de Gil à casa da avó, Dona Canô, em Santo Amaro, quando eram montadas rodas de violão e o instrumento circulava entre os músicos presentes. Nas mãos de Gil, segundo Belô, ganhava um tom especial.

A cantora lembra também da amizade com Pedro e Moreno, respectivamente filhos de Gil e Caetano. “Éramos praticamente da mesma idade e era uma relação muito alegre”, diz, emocionada ao lembrar de Pedro, morto num acidente de carro em 1990.

A conversa com Gil, que vai ao ar hoje, foi gravada no camarim do TCA, para dar o tom de intimidade que Belô desejava. O assunto central das entrevistas é, naturalmente, a música. Mas as lembranças da Bahia também estão na pauta, assim como a relação familiar. No caso de Gil, o ioga também está na conversa. “Falamos sobre meditação também e ele é praticante de ioga, mesmo antes de virar febre”, observa Belô. “Começar a conversa com ele é fácil. Difícil é terminar”, brinca.

Belô, que faz estreia na TV aberta, teve uma breve experiência como entrevistadora na internet, num programa em que o assunto central era a música. E ela segue firme como cantora: lançou em outubro o EP The Old Fashioned Way, disponível nas plataformas digitais.

TV Bahia, aos sábados. Estreia neste sábado (11), 14h