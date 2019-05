Mostra Braskem apresenta infantojuvenil Ponta D’areia, Pedaço do Céu

Indicada ao Prêmio Braskem 2019 na categoria de melhor espetáculo infantojuvenil, a peça Ponta D’areia, Pedaço do Céu volta a ser reapresentada na cidade este fim de semana, dentro da Mostra Braskem, que reapresenta os concorrentes da edição. São quatro sessões, neste sábado (dias 11 e 12), às 11 e às 16h, no Teatro Sesc Casa do Comércio. A fábula cênico-musical se passa nos arredores da fitctícia Ponta D’areia, um vilarejo serrano desconhecido dos mapas e cartografias.

A trama conta a aventura do velho Filó e sua neta Tatá na busca por um metal raro que servirá de matéria-prima para a construção da Gerigonça, uma máquina fantástica que os permitirá viajar espaço a descobrirem os segredos escondidos das estrelas. Durante a busca, em meio à natureza ranzinza do Velho Bartô̂ – avô paterno da menina – e ajudados por Zé́ da Zuada, assistente dedicado de Filó, encontrarão criaturas fantásticas e desafios que transformarão a relação entre os personagens.

Ponta D’areia, Pedaço do Céu é a primeira montagem infantojuvenil do Grupo de Teatro Finos Trapos. O espetáculo estreou no ano passado, na Estação Ferroviária na Calçada de Salvador. A encenação tem a assinatura do diretor convidado Rino Carvalho.