Mostra Cinema e Sal exibe filmes realizados por jovens da Ilha de Itaparica

Com o tema Mar, Natureza, Juventude e Comunidade, a 7ª edição da Mostra Audiovisual Cinema e Sal acontece neste fim de semana na Praia do Forte de Itaparica (Centro) e na Orla de Amoreiras. Sábado (10) e domingo (11), a partir das 18h30, serão exibidas gratuitamente curtas-metragens, produzidos a partir de uma série de oficinas realizadas no projeto Cinema e Sal - Rede Audiovisual.

Baseada no tripé oficinas, produção e mostras, o Cinema e Sal – que já passou por outras comunidades da Ilha - estimula a produção audiovisual como ferramenta para as juventudes criarem suas próprias narrativas e fortalecer suas identidades e territórios.

"Falar sobre o Cinema e Sal é falar sobre um audiovisual ambiental, sobre a cultura do mar. Um projeto que dialoga com as práticas de educação e cinema, educomunicação, audiovisual participativo, cinema comunitário e vai descobrindo suas práticas e desafios na criação coletiva e na beleza do encontro”, afirma a idealizadora e diretora do Cinema e Sal, Lara Beck.

O Cinema e Sal faz parte da Rede de Cinema Comunitário da América Latina e os filmes do projeto já participaram de mais 20 festivais e encontros de Cinema Comunitário do Brasil e do Mundo. Em Itaparica foram realizadas duas oficinas, que culminaram na produção de quatro curtas documentários e na Mostras de Cinema na Ilha.

"Esta edição tem um contexto específico: pós pandemia - os jovens estão sedentos por espaços de diálogo, encontro e conhecimento. E o cinema comunitário é essa janela de escuta do sujeito e da vidal", afirma a coordenadora de educação, Natalie Lima Hornos. O projeto é produzido pela Camboa Audiovisual, com apoio financeiro do Fundo de Cultura do Estado da Bahia e apoio da Associação Ilha das Crianças (Amoreiras) e da Prefeitura de Itaparica.