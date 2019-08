Mostra Ciranda de Filmes apresenta 17 longas no Espaço Itaú de Cinema

A Ciranda de Filmes, mostra que acontece todo ano em São Paulo, apresenta a partir desta quinta (8), às 13h30, até o domingo (11), no Espaço Itaú de Cinemas, 17 longas nacionais e internacionais.

O projeto é idealizado por Fernanda Heinz e Patrícia Durães, que também são curadoras da mostra que tem como objetivo propor a reflexão de temas abrangentes da nossa formação. A base do projeto é fazer as pessoas se conectarem com diversos segmentos da cultura e educação.

Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e Porto Alegre, foram as outras cidades contempladas com essa edição da mostra que em Salvador, além dos longas, acontece também uma conversa com a etnomusicóloga, Lydia Hortélio, que traz o tema, A Criança Nova, a criança eterna.

Nesta quinta, o primeiro longa exibido é o documentário brasileiro de Clarisse Alvarenga, Ô de Casa! que mostra o cotidiano de crianças mineiras, com o tema brincadeira de casinhas.

Programação



Quinta-feira, dia 8 de agosto:

13h30 - Ô, de casa!

15h10 - Sessão de abertura da Mostra - conversa com Lydia Hortélio,

musicóloga e educadora - A criança nova, a criança eterna,

seguida da exibição de Meninos e reis e Mitã

Sexta-feira, dia 9 de agosto:

13h30 - A família Dionti

15h30 - Tjamparanjani - era uma vez + Língua mãe

Sábado, dia 10 de agosto:

11h30 - Disque quilombola + As aventuras do avião vermelho

13h30 - Crescer (Grandir)

15h30 - Windows horses, a poesia de Rose Ming (Windows horses)

Domindo, dia 11 de agosto:

11h30 - Caminhando com Tim Tim + MInha vida de abobrinha

13h30 - Mbyá Reko Pyguá, a luz das palavras + Uma nota só + Pare olhe escute

15h30 - Waapa + Terreiros do brincar

Ingressos: R$ 10 | R$ 5