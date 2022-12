Mostra da artista visual Ju Fonseca chega à reta final, no Santo Antônio Além do Carmo

A exposição Nó Aberto, da designer e artista visual baiana Ju Fonseca, chega à sua reta final: estará em cartaz até 15 de dezembro, de quinta a domingo, na Cronópios Casa de Cultura, Santo Antônio Além do Carmo. A mostra apresenta obras em diversos formatos de coração, produzidas com cordões, fios de seda e cerâmica, tudo feito de modo artesanal. A estilista Carol Barreto assina a curadoria.

As cores quentes, como o vermelho e o laranja, predominam no trabalho, representando os sentimentos. Para a produção das peças, a designer utilizou um total de 7 mil e 500 metros de fios de seda - só a obra principal possui 2 mil e 500 metros.

Ju Fonseca nasceu em Cruz das Almas e se formou em Moda. Durante a faculdade em Belo Horizonte (MG), a artista, há quase uma década em Salvador, também se encantou pela produção artesanal das crocheteiras: “Elas têm um trabalho muito rico, uma relação muito forte com as raízes, como nós, do Recôncavo”, conta Ju.

Durante a visitação à exposição Nó Aberto, o público acompanha a trilha da DJ e produtora baiana radicada na Alemanha, Marina Sarno, feita especialmente para a ocasião. “São sons que remetem ao pulsar do coração, melodias que surgem e desaparecem, em uma evocação ao passado, à memória, à terra materna, aos nós que nos unem”, avisa Marina.

SERVIÇO - Exposição Nó Aberto | de quinta a domingo, das 15h às 19h, até 15/12, na Cronópios Casa de Cultura (Rua Direita do Santo Antônio Além do Carmo) | Entrada gratuita