Mostra de decoração Casas Conceito ocupará dois edifícios  no Centro Histórico de Salvador

Andréa Velame (Gabriela Daltro/divulgação)

Com o nome de Memórias, a Casas Conceito chega à sua quinta edição levando o público para conhecer e vivenciar o que existe de mais atual em arquitetura e decoração no mundo. A mostra comandada pela empresária Andrea Velame mais uma vez deve surpreender, trazendo um formato diferente dos anos anteriores. Dessa vez, não será uma, mas duas edificações completamente repaginadas, localizadas em um dos endereços mais tradicionais de Salvador: a Rua Chile, primeira rua do Brasil.

“Como em um grande espetáculo, o projeto este ano será dividido em dois atos. Uma proposta seguirá o conceito ‘casa’, trabalhando o tema Memórias e valorizando muito a Rua Chile como a primeira rua do Brasil. A segunda despertará a curiosidade do público. Abriremos a mostra de hotéis com 12 suítes presidenciais e um Hotel Residence, onde as áreas variam de 100 a 140 m2 e cada andar será assinado por um profissional”, antecipa Andrea.

As temporadas de visitas acontecerão de forma continuada. A Casas Conceito inaugura em 31 de julho e será exibida durante 60 dias e o Conceito Hotel Design inaugura em 9 de outubro e permanecerá em exposição até 19 de novembro. Juntas, as duas mostras terão 39 ambientes e uma área aproximada de 4 mil metros quadrados. O lançamento será nesta segunda-feira (3), às 15h30, no Fera Palace Hotel.

Casarão no Rio Vermelho é transformado em osteria e drinkeria com rooftop

Um coquetel para convidados no dia 12 de abril marca a abertura da osteria e drinkeria Che Figo, localizada em um imóvel de três andares no Rio Vermelho, em Salvador. Criada para oferecer experiências gastronômicas e visuais, a casa tem menu com inspiração italiana, assinado pela chef Carolina Urbanetto, e decoração industrial-pop com direito a banheiros em um container e rooftop com vista-mar. “Criamos um cardápio de sabores variados para agradar diferentes paladares e oferecer uma experiência gastronômica diferenciada”, garante a chef, que idealizou pratos que podem ser compartilhados, como pizzas, antepastos, bocaditos, charcutaria e tábuas de queijos brasileiros.

Conexão SP-BA

O presidente da FIEB-BA, Ricardo Alban, e a esposa Maria Clara Alban estiveram em São Paulo durante o fim de semana passado. Na sexta-feira à noite, foram homenageados por Donata Meirelles e Nizan Guanaes com jantar no apartamento do casal, no Jardim Europa. Ricardo e Nizan são amigos de longa data – os dois estudaram juntos no Colégio Marista, em Salvador. Logo após o encontro, Guanaes seguiu para uma agenda de compromissos nos Estados Unidos.

Daniela Filomeno esteve em Salvador durante a semana para gravar a nova temporada do seu programa CNN Viagem. Casada com o empresário José Seripieri Júnior, fundador da Qualicorp, a jornalista visitou lugares especiais da cidade, como a Casa do Rio Vermelho e o Pelourinho. Aproveitou também a ocasião para se hospedar no Fasano. “ Faz tempo que queria conhecer o Fasano. Sou apaixonada por esta cidade histórica e gastronômica”, disse em postagem nas redes sociais.

Degustação de vinhos Salvador receberá a 8ª edição do Bahia Vinho Show, considerada a maior feira de vinhos do estado, de 4 a 6 de maio, no Hotel Vila Galé, em Ondina. Serão apresentados mais de 400 rótulos. “A nossa expectativa é de aumento do volume de negócios da ordem de 20% nesta edição, em relação à do ano passado, realizada em novembro”, antecipa Ivan Baldivieso, diretor do Clube Gourmet Bahia e idealizador do evento, que projeta movimento de mais de R$ 700 mil.

Giro social A Básica Home reuniu arquitetos, designers de interiores e parceiros para celebrar os seus 25 anos. O evento, realizado na quinta-feira, foi marcado pelo lançamento do novo showroom comemorativo. Os empresários Paulo, Roberta e Vitor Coelho receberam cerca de 100 convidados na própria loja, que fica na Alameda das Espatódeas, em Salvador. Quem circulou por lá? Confere no aloalobahia.com.