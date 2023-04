Mostra Ecofalante de Cinema chega a Camaçari e Dias D’Ávila

Depois de passar por Salvador, as cidades de Camaçari e Dias D’Ávila receberão sessões da Mostra Ecofalante de Cinema, considerada como um dos maiores festivais do Brasil e o mais importante evento audiovisual sul-americano dedicado a temas socioambientais. Totalmente gratuito, o evento exibirá 14 filmes em diversos espaços culturais e educacionais das cidades, incluindo obras premiadas em festivais nacionais e internacionais.

Em Camaçari, o evento acontece entre os dias 24 e 29 de abril, com sessões no Teatro Alberto Martins, no Teatro Cidade do Saber, no Teatro da Pracinha da Cultura, no Centro Universitário UniFamec e nos campi de Camaçari do Instituto Federal da Bahia (IFBA) e da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). As exibições terão participação das escolas da rede pública municipal, com alunos do ensino fundamental II nas manhãs e tardes e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na parte da noite. A previsão é de que o evento atinja mais de 4000 alunos. Também participam do evento estudantes da UNEB, do IFBA, da UniFamec e da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Em Dias D’Ávila, a Mostra Ecofalante será realizada entre 24 de abril a 5 de maio, na Praça do CEU - Varginha. As sessões terão participação de alunos do ensino fundamental I e II das escolas da rede pública municipal, com estimativa da presença de mais de 1200 alunos.

As atividades fazem parte da Mostra Ecofalante de Cinema - Bahia 2023, que tem início em Salvador entre os dias 12 e 23 de abril no Cine Metha - Glauber Rocha, na Sala Walter da Silveira e em mais 15 espaços culturais e educacionais da cidade. O evento também chega no Recôncavo da Bahia no segundo semestre, com sessões em Cachoeira (31 de julho a 9 de agosto) e Cruz das Almas (31 de julho a 10 de agosto).

Serviço - Mostra Ecofalante de Cinema - Bahia 2023 | Camaçari, de 24 a 29 de abril, e em Dias D’Ávila, de 24 de abril a 05 de maio | www.ecofalante.org.br | Programação gratuita