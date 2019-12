Mostra Ecofalante foi adiada para 2020

A Mostra Ecofalante de Cinema, que aconteceria de hoje (5) até dia 11, na Sala Wlater da Silveira (Barris), foi adiado para 2020. O festival, considerado o mais importante evento audiovisual sul-americano dedicado à temática socioambiental, contará com 12 filmes de diversos países, trazendo reflexões sobre temas urgentes ligados a questões socioambientais contemporâneas.

Serão abordados temas como o desconhecido transporte global marítimo e suas consequências para os oceanos e ao meio ambiente como um todo, as mudanças no mundo do trabalho e a uberização, a situação do sistema de saúde na Venezuela atual ou da epidemia de Ebola em Serra Leoa, o desastre de Chernobyl, a organização dos trabalhadores rurais nos EUA e o lixo eletrônico em Gana. Todas as sessões se mantém gratuitas e abertas ao público. Além das exibições de filmes, serão realizados dois debates.