Mostra Ecofalante tem cinema político e ambiental

A Mostra Ecofalante de Cinema se estabeleceu como o maior festival nacional especializado em produções de temática socioambiental. A 10ª edição começa hoje e vai até 14 de setembro, online e grátis. Desta vez, são 101 filmes, entre curtas e longas, de 40 países, incluindo, além do Brasil, Quênia, Rússia, Portugal, Angola, entre outros. Realizadores consagrados como Silvio Tendler, Costa-Gavras e João Moreira Salles estão na programação.

O drama O Novo Evangelho, do suíço Milo Rau, será o primeiro longa exibido, hoje, às 20h e fica online por 24 horas. Pouco antes, às 19h, haverá uma cerimônia de abertura, com o diretor da mostra, Chico Guariba. Para Chico, o festival chega num momento especial, marcado pela pandemia, emergência climática e crescente desigualdade social: "Os desafios são enormes e a função da Mostra, que sempre foi a de trazer informação de qualidade e promover o debate democrático, plural e inclusivo, tem se tornado mais importante".

O Novo Evangelho, com uma nova encenação da crucificação de Cristo, imagina o que Jesus pregaria hoje. Jesus é interpretado por um ativista político camaronês que defende os direitos dos trabalhadores ilegais explorados por um sistema agrícola liderado pela máfia. O longa foi rodado em Matera, na Itália, onde foi filmado O Evangelho Segundo São Mateus (1964), de Pasolini.

Produção Baiana

A Bahia também está presente na mostra, com o documentário Sobradinho, de Marília Hughes e Cláudio Marques. O fime acompanha Dona Pequenita, que vive numa cidade em ruínas. Ela recebe a visita de três assistentes sociais, que, na década de 1970, estiveram na região para convencer os moradores, inclusive Pequenita, a saírem de suas casas, para que fosse construída a usina hidrelétrica de Sobradinho. Estreia segunda-feira, às 15h e continua até dia 28, em várias sessões. A programação está no site ecofalante.org.br e lá é possível verificar os horários.

Conhecido por uma série de produções de cunho político, Costa-Gavras está na Ecofalante com Jogo do Poder. O filme é baseado nas memórias do ex-ministro de finanças grego Yanis Varoufakis, que ocupou o cargo em 2015. O drama mostra as possíveis razões da crise grega e revela os bastidores da política europeia. Estreia no dia 4 de setembro e fica até dia 15, em diversas sessões.

Dentre as produções brasileiras, um dos destaques é o documentário A Bolsa ou a Vida, do experiente Silvio Tendler, que realizou filmes como Os Anos JK (1980) e Jango (1984). O cineasta propõe que se reflita sobre o que virá após a pandemia. “É uma discussão sobre se no pós-pandemia a centralidade será no ser humano e na natureza ou no cassino financeiro”, diz o diretor. O escritor Ailton Krenak, o padre Júlio Lancelotti e o cineasta Ken Loach estão entre os entrevistados.