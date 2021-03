Mostra festeja Bembé do Mercado

O fotógrafo Edgar de Souza passou anos registrado os movimentos do Bembé do Mercado, em Santo Amaro da Purificação. Com um acervo enorme, ele montou a exposição virtual Mulheres do Bembé, que reúne imagens desde 2009. O projeto, de acesso gratuito, segue até 31 de março no site www.expomulheresdobembe.com.br

A ideia da mostra é reafirmar o papel das mulheres no fortalecimento da religião do candomblé através de diferentes vertentes, como atuação sacerdotal, ritual, comercial e o resgate da memória cultural e a preservação dos costumes de um povo. Com 26 fotos inéditas, o trabalho tem coautoria da produtora cultural e Ekedji do Terreiro Ilê Axé Tokolê, Cris Santana.

(Edgar de Souza) (Edgar de Souza) (Edgar de Souza)

(Edgar de Souza) (Edgar de Souza) (Edgar de Souza)

A festa do Bembé do Mercado, que comemora o fim da escravidão e reforça a resistência dos povos negros há mais de 130 anos na cidade de Santo Amaro, no Recôncavo da Bahia, foi registrada como Patrimônio Cultural do Brasil em 2019. A manifestação cultural acontece desde 1890, quando um grupo de negros, juntaram-se em praça pública para celebrar a Abolição da Escravatura. E desde então, é festejado por três dias consecutivos e recebe a adesão dos terreiros de candomblé da região.

O projeto tem o apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e do Centro de Culturas Identitárias-CCPI via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.