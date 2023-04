Mostra Fotográfica de Crianças do Olodum ocupa o metrô de Salvador

Fotos inéditas de Cristina Calacio vão compor o ambiente da Estação de Metrô Aeroporto a partir desta quarta-feira (19). Ela leva o cotidiano de crianças que construíram suas identidades no convívio em comunidade e em contato com a música, arte e cultura, a partir das vivências vividas enquanto alunos da Escola Olodum - primeira ação social do grupo, que completa 40 anos em 2023.

O projeto se chamava Rufar dos Tambores, uma pequena banda integrada por crianças e adolescentes da comunidade Maciel/Pelourinho. Foi um embrião que cresceu trabalhando cultura, educação, cidadania e tecnologia até se transformar na Escola Criativa Olodum e, mais tarde, em Escola Olodum

A proposta é representar, por meio das imagens, sentimentos que “falam, gritam, sussurram, sorriem e choram numa mistura de emoções” e transformam crianças e o mundo em lugar mais plural e singular.

“O ano de 2023 é muito representativo e cheio de simbolismos para o Projeto Social Escola Olodum, quando se comemora 40 anos de sua primeira ação social. (...) A Escola Olodum é uma experiência pedagógica com abordagem inter e multidisciplinar, plurivesal, interseccional e antirracista”, comenta Cristina Calacio, fotógrafa e curadora da exposição.

O projeto curatorial reúne imagens produzidas ao longo de quase quatro décadas registradas pelas lentes de Calacio e do acervo fotográfico do Centro de Documentação e Memória Olodum.

Gerente de comunicação, ouvidoria e sustentabilidade da CCR Metrô, Rodrigo Rainer afirma que o projeto é importante e o apoio significa um fomentar a arte e cultura local, acreditando que o poder transformador de uma sociedade se inicia na infância, com o desenvolvimento educacional das crianças.

Serviço

O quê: Mostra fotográfica Crianças Olodum – Orgulho e Identidade

Onde: Estação Aeroporto de Metrô

Quando: de 19/04 a 19/05, das 5h à 0h

Quanto: gratuito