Mostra Internacional de Cinema Negro exibe 70 filmes em sete bairros de Salvador

Vitrine para produções audiovisuais nacionais e internacionais assinadas por realizadores negros, a Mostra Itinerante de Cinemas Negros - Mahomed Bamba (MIMB) chega à sua segunda edição nesta quarta (14) exibindo mais de 70 filmes de várias partes do mundo. Na abertura, serão exibidos cinco dessas produções, em uma sessão gratuita que começa às 18h30, no Sesc Senac Pelourinho. Em seguida, a cantora Nêssa e a banda Afrocidade fazem um show na arena do teatro, com ingressos a R$ 20 (inteira). A cantora Margareth Menezes faz uma participação especial.

Afrocidade, Margareth Menezes e Nêssa abrem programação do II MIMB (Foto: Divulgação)

A maior parte da programação, que segue até domingo (18), é gratuita e passa por sete bairros de Salvador, três a mais que no ano passado. Para Kinda Rodrigues, uma das organizadoras do evento, a itinerância é a marca do evento, que se preocupa também em levar tais produções para fora das grandes salas de cinema. "A mostra nasceu com o intuito de levar o cinema para fora do circuito tradicional. As grandes salas de cinema, estrutural e historicamente, cria mecanismos para que nem todo mundo possa acessar. Queremos possibilitar esse acesso, chegando a bairros periféricos", comenta Rodrigues, que também é produtora cultural e realizadora audiovisual.

A mostra leva o nome do professor Mahomed Bamba, pesquisador fundamental sobre cinema negro e diaspórico, nascido na Costa do Marfim e radicado no Brasil, onde viveu por mais de vinte anos até morrer em 2009.

As sessões simultâneas acontecem em oito espaços culturais, com exibição de longas e curtas-metragens de ficção, documentários, animações e obras experimentais: Comunidade Quilombola de Bananeiras (Ilha de Maré), Quadra Esportiva do Calabar (Calabar), Praça da Revolução (Periperi), no Goethe-Institut (Corredor Vitória), Sesc Senac Pelourinho (Pelourinho), Sala Walter da Silveira (Barris), Centro Cultural da Barroquinha e Casa de Angola (Barroquinha).

Para Rodrigues, outro trunfo do evento é a promoção de rodas de conversa com os realizadores dos filmes após a exibição, o que fomenta o cinema crítico e a construção coletiva. Com esse mesmo propósito, a MIMB também promove oficinas e palestras.

Cena do filme A Ilha dos Cães, que vai ser exibido na noite de sexta-feira (16), no Goethe Institut, com presença do ator Miguel Hurst (Angola). Em seguida, uma roda de conversa sobre a humanização de personagens negros (Foto: Divulgação)

Dentre as atividades pagas, as oficinas de produção audiovisual com aparelhos móveis com a participação das oficineiras Ana do Carmo, Fabíola Silva e Ariel Dibernaci; oficina de crítica de cinema Afrocentrada com Alex França; oficina voltada para o olhar sobre os corpos LGBT nos cinemas com Heitor Augusto; além da master class "O Cinema e o Espelho: Experiências, Olhares e Registros" com Everlane Moraes.

Mostra leva o nome do professor Mahomed Bamba, morto em 2009 (Foto: Reprodução)

A primeira edição, realizada em abril de 2018, passou por seis bairros de Salvador com a exibição de 44 filmes em 14 sessões, para além de atividades simultâneas como oficinas e rodas de conversa sobre questões correlatas a gênero, raça, sexualidade e a produção audiovisual.



Nesta segunda edição, tudo se multiplicou. Foram 230 filmes inscritos no processo de seleção e a programação contará com grandes atividades paralelas, como a Exposição de Cinemas Angolanos, do ator Angola Miguel Hurst, em cartaz durante todos os dias da Mostra, no Goethe-Institut. No encerramento haverá premiações com troféus para os filmes divididos em 5 categorias: melhor filme, melhor direção, melhor roteiro, melhor fotografia e prêmio Akuaba.



A MIMB é um projeto independente e produzido com parcerias e trabalho voluntário de diversas pessoas. A organização é liderada por mulheres negras cineastas,realizadoras, produtoras e ativistas, que vislumbraram a necessidade de fomentar o intercâmbio cultural entre produções cinematográficas negras do Brasil com o mundo, para além de repensar o processo de distribuição destes produtos, atentando para a importância do acesso ao cinema nas periferias, e a relação entre o cinema e a cidade, de modo geral. Trata-se de um projeto que reúne ao mesmo tempo a luta pela afirmação política da população negra e a discussão sobre a produção, distribuição e acesso do audiovisual.

A mostra tem a idealização e coordenação geral de Daiane Rosário; coordenação de curadoria nacional deTaís Amordivino e Julia Morais; coordenação de curadoria intenacional de Kinda Rodrigues; coordenação de produção de Loiá Fernandes; coordenação executiva de Naymare Azevedo.

Serviço

O QUÊ: MIMB Mostra Itinerante de Cinemas Negros - Mahomed Bamba

QUANDO:14 a 18 de agosto de 2019

ONDE: Ilha de Maré, Calabar, Periperi e nos espaços culturais como Goethe institut, Sesc Pelourinho, Centro Cultural da Barroquinha, Sala Walter da Silveira - Dimas e Casa de Angola.

QUANTO: Gratuito; haverá cobrança de ingresso somente no show de abertura, realizado no Sesc Senac Pelourinho, no dia 14, às 21h, com Nêssa e Afrocidade com participação de Margareth Menezes | R$20 |R$10