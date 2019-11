Mostra Magia Negra exalta poéticas afro-brasileiras no Coaty

O Goethe-Institut encerra a série de mostras artísticas de 2019 no Coaty, localizado na Ladeira da Misericórdia, com o projeto Magia Negra. Por conta das chuvas, o evento que tinha estreia prevista para esta terça-feira (26) teve de ser adiado, e agora acontece de quarta a sexta, sempre às 19h. Na programação inteiramente gratuita, performances e vídeos em que artistas trazem intersecções entre corpo, memória e as linguagens artísticas contemporâneas.

O nome do evento surge numa tentativa de ressignificar um insulto comumente associado às comunidades negras e suas relações com universos religiosos e metafísicos. “Magia negra se atualiza na mostra como o poder da comunidade em reimaginar suas existências no contexto brasileiro”, afirma o curador Tiago Sant’Ana. “Essa é a magia negra: conseguir criar zonas de fuga e perpetuar um imaginário mesmo com a estrutura social indicando o contrário”, analisa.

Participam os artistas visuais Ayrson Heráclito, Castiel Vitorino Brasileiro, Frutífera Ilha, Juliana dos Santos, Laís Machado, Keila Serruya, Natasha A. Kelly, Ng'endo Mukii, Safira Moreira, Sanara Rocha, Thiago Amepreta, Tina Melo e Yasmin Nogueira. A parte musical fica com Ace of Diamonds, Banda Didá, DICERQUEIRA, DJ MvNiggv, DJ Pivoman e Malayka SN.

Além disso, a Revista Gravidade lançará sua edição de novembro, com distribuição de exemplares. Os visitantes também poderão assistir ao lançamento da websérie “InstruMentes”, que acompanha os processos criativos e o nascimento das obras de seis artistas, musicistas e músicos-inventores.

Magia Negra encerra um programa de quatro exposições promovidas pelo Goethe-Institut Salvador em 2019, com organização do artista visual e curador baiano Tiago Sant’Ana, com objetivo de relacionar a produção de artistas e poéticas locais com residentes do seu Programa de Residência Artística Vila Sul – como é o caso, desta vez, de Natasha A. Kelly e Ace of Diamonds. Antes desta, foram realizadas, na galeria do instituto, as mostras Kaurís, exibida entre março e maio, Concerto Para Pássaros, entre junho e julho, e O Espaço Dividido, entre agosto e outubro.





Mostra coletiva de artes visuais e música

Curadoria: Tiago Sant’Ana

Quando: 27 a 29 de novembro de 2019 (quarta a sexta), 19h

Onde: Coaty (Ladeira da Misericórdia)

Quanto: Gratuito

Serviço de bar: Velho Espanha (preços conforme cardápio)

Classificação indicativa: 18 anos





Programação:

27 de novembro

Performances: Ayrson Heráclito e Tina Melo

Música: DJ Pivoman

Exibição de filmes: Ayrson Heráclito, Castiel Vitorino Brasileiro, Juliana dos Santos, Keila Serruya, Natasha A. Kelly, Ng'endo Mukii, Safira Moreira, Thiago Amepreta e Yasmin Nogueira

Exibição da websérie “InstruMentes”





28 de novembro

Lançamento do canal Gravidade

Distribuição da Revista Gravidade

Exibição de entrevista com Michelle Mattiuzzi

Performances: Coletivo UMBURANA (com Hiago Ruan e Iago Araújo) Frutífera Ilha (com videomapping)

Música: Ace of Diamonds, DICERQUEIRA, DJ MvNiggv e Malayka SN

Exibição de filmes: Ayrson Heráclito, Castiel Vitorino Brasileiro, Juliana dos Santos, Keila Serruya, Natasha A. Kelly, Ng'endo Mukii, Safira Moreira, Thiago Amepreta e Yasmin Nogueira

Exibição da websérie “InstruMentes”





29 de novembro

Performances: Laís Machado e Sanara Rocha

Música: Banda Didá

Exibição de filmes: Ayrson Heráclito, Castiel Vitorino Brasileiro, Juliana dos Santos, Keila Serruya, Natasha A. Kelly, Ng'endo Mukii, Safira Moreira, Thiago Amepreta e Yasmin Nogueira

Exibição da websérie “InstruMentes”