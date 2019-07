Mostra na Sala Walter tem quatro filmes de Hitchcock

Ver os filmes de Hitchcock é um dever para quem se interessa por cinema. E a experiência é muito melhor se for na tela grande, como vai acontecer na Sala Walter da Silveira até o dia 10, diariamente às 15h, com entrada gratuita. Quatro filmes do mestre do suspense serão exibidos nessa mostra que reúne longas produzidos em quatro décadas diferentes.

Amanhã e terça é a vez de O Sabotador (1942), em que um operário é acusado injustamente de sabotagem. Mas ele está decidido a provar sua inocência e para isso vai à procura do verdadeiro sabotador.

Sábado e segunda, a chance de ver um dos maiores clássicos do diretor: Janela Indiscreta (1954), em que um homem, usando um binóculo acredita ter testemunhado um crime. Além do roteiro, destacam-se os dois protagonistas: James Stewart e Grace Kelly.

O encerramento, na quarta, é com Os Pássaros, em que aves descontroladas atacam os moradores de uma pequena cidade.

Nesta quinta (4), o festival foi aberto com a exibição de A Dama Oculta

Confira a programação

Dias 5 e 09/07

15h

O Sabotador (Saboteur, EUA, 1942) - Exibição digital

Elenco: Robert Cummings, Otto Kruger e Priscilla Lane

Duração: 108 minutos

Classificação: 12 anos

Dias 6 e 8/07

15h

Janela Indiscreta (Rear Window, EUA, 1954) - Exibição digital

Elenco: James Stewart, Grace Kelly e Raimund Burr.

Duração: 110 minutos

Classificação: 12 anos

Os Pássaros

Dia 10/07

15h

Os Pássaros (The Birds, EUA, 1963) - Exibição digital

Elenco: Tippi Hedren, Rod Taylor e Jessica Tandy.

Duração: 110 minutos

Classificação: 12 anos