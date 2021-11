Mostra no Canal Brasil festeja 75 anos de Marieta Severo

Nesta terça-feira é aniversário de Marieta Severo, que completa 75 anos. Para homenageá-la, de hoje até o dia 12, o Canal Brasil fará um passeio pela filmografia da artista, uma das maiores intérpretes das artes cênicas brasileira. O festival segue de segunda a sexta-feira, sempre às 18h.

A programação começa com o filme Carlota Joaquina, Princesa do Brazil (1995), de Carla Camurati, que marcou a retomada do cinema brasileiro nos anos 1990. A trama resgata, com muito humor, a chegada de Carlota Joaquina e o marido, Dom João VI, os reis de Portugal ao Brasil. Nos trópicos para fugir de Napoleão, o casal gera muitos filhos e confusão. No elenco estão também Marcos Palmeira (Dom Pedro I), Antonio Abujamra (Conde de Mata-Porcos), Beth Goulart (Princesa Maria Teresa) e Ney Latorraca (Jean-Baptiste Drebret).

A mostra segue com Guerra de Canudos (1997) na terça (2); Vendo ou Alugo (2013) na quarta (3); O Corpo (1991) na quinta (4); e O Homem da Capa Preta (1986) na sexta (5).

Na semana que vem a homenagem à Marieta Severo segue com Cazuza: O Tempo Não Pára (2004), no dia 8; A Voz do Silêncio (2018) no dia 9; Com Licença, Eu Vou à Luta (1986) no dia 10; Noites de Alface (2021) dia 11; e A Grande Família: O Filme (2007), dia 12.