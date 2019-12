Mostra País Tropical está em cartaz até 29 de dezembro

A artista plástica argentina Lula Cicala apresenta a mostra País Tropical no Laboratório de Experimentação Estética do Museu de Arte da Bahia, no Corredor da Vitória.

A mostra resulta de uma viagem de Lula por diferentes estados brasileiros. Na série de pinturas ela explora temas que atravessam a temporalidade, fronteiras e contextos inspirados na cultura popular do brasil, nas experiências cotidianas, nos costumes locais, na musicalidade e na simplicidade das pessoas. Os trabalhos, todos muito coloridos, são realizados em acrílico sobre tela.

Além das pinturas, a mostra ainda conta com uma instalação feita de lixo reciclado das praias por onde Lula passou. A instalação foi pintada com tinta fluorescente e iluminado com luz neon, uma representação do fundo do mar com corais, peixes e tartarugas que a artista chamou de Recanto das Tartarugas.

“Apresento, de forma atemporal, cores, formas dinâmicas e exuberantes que manifestam uma acentuada sensibilidade artística do olhar estrangeiro que capta a energia e o espírito alegre do Brasil e seu povo”, afirma Lula.

Serviço

O quê: Mostra País Tropical

Onde: Museu de Arte da Bahia (Corredor da Vitória).

Visitação: De terça a sexta, das 13h às 19h. Sábados, domingos e feriados, das 14h às 19h. Até 29 de dezembro