Mostra Prêmio Braskem se encerra nesta semana

A reexibição dos espetáculos Alcantil, Ensaio para uma Redenção e Um Corpo de Palavras encerra a 7ª Mostra Prêmio Braskem de Teatro, que vem exibindo gratuitamente desde abril as peças indicadas para a mais tradicional premiação da arte cênica baiana. A programação dessa semana estará disponível de quinta (12) a domingo (15), no canal do Youtube da premiação.

Alcantil é uma performance que narra a vida solitária de um homem, preso em uma redoma. A obra aborda questões como o corpo-ciborgue, a rede social virtual, a realidade, a ficção, o simulacro e os modelos líquidos das relações contemporâneas. Já Ensaio para uma Redenção conta a jornada de um homem perdido em sua cidade natal e interage com diversos personagens em diálogos sobre a vida e a morte, pertencimento e resistência, igualdade, amor e guerra. Voltado para o público infantojuvenil, o espetáculo de teatro de sombras Um Corpo de Palavras relata a história de uma menina, cujo corpo é coberto de palavras sempre que ouve um rótulo ou julgamento sobre quem ela é ou deveria ser.

A mostra é promovida pela Caderno 2 Produções Artísticas e patrocinada pela Braskem e Governo do Estado, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.

Confira programação dessa semana da 7ª Mostra Prêmio Braskem de Teatro:

Alcantil (Performance) - O espetáculo narra a vida solitária de um ser humano preso numa redoma de elétrons da rede cibernética, em que tem como única companhia uma tevê e um ventilador, o qual começa a chamar de Doutor e o humaniza, numa espécie de "psicanalista inanimado", narrando suas disforias. O espetáculo performativo, afoito e fragmentado, traz questões como o corpo-ciborgue, a rede social virtual, a realidade, a ficção, o simulacro e os modelos líquidos das relações contemporâneas, numa variação de linguagens e estéticas

Ensaio para uma Redenção (Espetáculo Adulto) - Ensaio para uma Redenção traz a jornada de Mané, que, em meio às suas peripécias, se perde da sua cidade natal. Na busca pela sua querida Redenção, se defronta com diversos personagens que promovem diálogos sobre a vida e morte, pertencimento e resistência, igualdade, amor e guerra e a complexa arte de viver em sociedade.

Um Corpo de Palavras (Espetáculo Infantojuvenil) - O espetáculo de teatro de sombras Um Corpo de Palavras conta a história de uma menina chamada Paula, cujo corpo se cobria de palavras sempre que ouvia dos adultos rótulos e julgamentos que diziam quem ela era ou deveria ser. O espetáculo pretende levar a reflexão sobre o poder das palavras-rótulos que são usadas desde a mais tenra infância, para julgar as crianças como “birrentas, chatas, teimosas, boas ou más”, de forma a conduzir o olhar delas sobre ela as mesmas durante toda a vida. O espetáculo pretende ainda provocar pais, jovens e crianças para juntos olharem para a própria comunicação e para os conflitos familiares que ficaram tão explícitos durante o isolamento social da pandemia.