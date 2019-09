Mostra Rumos Itaú Cultural abre inscrições para projetos artísticos e culturais de todo o Brasil

Um dos principais projetos que propagam a arte e a cultura pelo país está com o edital aberto para inscrição de produtos nesta terça (3). O Rumos Itaú Cultural, que acontece de forma bienal, chega nesta edição com a proposta de difundir trabalhos de artistas, produtores e pesquisadores brasileiros no campo da cultura. O edital fecha no dia 18 de outro e o resultado apenas em 25 de maio de 2020.

Realizado desde 1997, o Rumos já recebeu mais de 60 mil inscrições ao longo de sua história, contemplou mais de mil, das cinco regiões do país, sendo executados em diversas áreas culturais.

Os interessados devem se dirigir ao site do projeto e procurar pelas informações do edital. Os projetos inscritos passam por uma comissão de avaliação formada por jornalistas, músicos e cineastas.

Para divulgar o projeto, a Caminhada Rumos, que passa pelas 27 capitais do país, chega em Salvador no dia nove de outubro, com a equipe do Itaú Cultural, que apresentam o edital para aos artistas, pensadores, pesquisadores, gestores da cidade e interessados no assunto e esclarecem dúvidas.