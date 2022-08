Mostra Sesc das Artes será toda presencial

A Mostra Sesc de Artes - Aldeia Pelourinho está de volta e em formato presencial. O evento chega à sua 17ª edição, de hoje até dia 27, no palco e Arena do Teatro Sesc-Senac Pelourinho, com apresentações de dança, performance, teatro e música, sempre às 19h. Ingressos custam R$ 20 / R$ 10 e R$ 16 (Credencial Sesc).

Na abertura, o Ateliê Voador Teatro apresenta o espetáculo A Desafortunada História do Romance de Julieta e Romeu, inspirado em versões do clássico de Shakespeare. Amanhã, o público confere a comédia dramática Gotas de Sol, que tem direção-geral e texto do baiano Fernando Santana, de Namíbia, Não!.

Na quarta, o dançarino, professor, ator e performer Negrizu se apresenta trazendo no corpo a história dos blocos afros e afoxés de Salvador. Na quinta, o Coletivo Duo traz a comédia musical O Caminho dos Mascates.

O final de semana é da música. Na sexta, às 20h, tem show com Bagum & Lívia Nery & Vandal, que se juntam para expressar a força da música contemporânea soteropolitana. No encerramento da mostra, no sábado, também às 20h, a cantora do Recôncavo Baiano, Sued Nunes, apresenta o show Travessia, com canções que trazem a ancestralidade da artista. O rapper Cold Mansa faz abertura às 19h30.