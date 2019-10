Mostras revelam novos olhares para o cotidiano

A semana foi movimentada no cenário das artes plásticas baianas. Novas exposições entraram em cartaz No Palacete das Artes, na Caixa Cultural, no Museu de Arte da Bahia e no Museu Nacional da Cultura Afro Brasileira. Entre as que podem ser conferidas num giro dominical, pinçamos duas que trazem trabalhos de novos nomes da cena local e que merecem sua atenção.

O primeiro é o ártista visual Max Fonseca, 28 anos. Selecionado na categoria Ancestralidade e Representação do Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger deste ano, Max expõe na mostra coletiva da premiação, que está em cartaz no Palacete das Artes, a série A Sobrevivência dos Vagalumes. São cinco imagens que retratam jovens de Cajazeiras 11, bairro onde Max nasceu e cresceu e de onde nasce a principal inspiração para seu trabalho.





Foto integra a série A Sobrevivência dos Vagalumes (Foto: Divulgação)

O título, explica, vem da metáfora criada pelo cineasta Pier Paolo Pasolini para falar dos que resistiram ao fascismo com coragem e poesia. Max mostra jovens negros do seu bairro. “Quero contribuir para uma outra experiência de apreciação desse tipo de estética periférica, esta que, nos dias atuais, coloca em risco a vida de muitos jovens e para a qual uma contrainformação parece mais que necessária”, diz.

Superfícies Provisórias, de Hemeh Passos: novas camadas e sentidos (Foto: Divulgação)

O Museu de Arte da Bahia recebe desde ontem a mostra Superfícies Provisórias, da artista visual baiana Hemeh Passos, que trabalha com objetos de parede a partir de camadas de tinta que vão dando diferentes formas e muito colorido às suas peças.

Segundo a curadora Daniela Steele, a sobreposição de peles e mudanças de camadas tem tudo a ver com o processo de transformação da artista, que é uma mulher trans.

Nascido Marcos Pacheco, Hemme foi aluno da Escola de Belas Artes - UFBA. Nos anos 90 começou a criar seus objetos, mas como estava em processo interno de redescobertas, resolveu parar por um tempo. Em 2006 faz a transformação física natural e passou a se assumir como mulher.



SERVIÇOS

Exposição: A Sobrevivência dos Vagalumes / Mostra do Prêmio Nacional Pierre Verger

Artista: Max Fonseca

Onde: Palacete das Artes (Graça)

Visitação gratuita: de terça a sexta, das 13h às 19h e aos sábados, domingos e feriados das 14h às 18h.





Exposição: Superfícies Provisórias

Artista: Hemeh Passos

Onde:Museu de Arte da Bahia, na Vitória

Visitação gratuita: de terça a sexta, das 13h às 19h e aos sábados, domingos e feriados das 14h às 18h.