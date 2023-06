Motéis fazem promoções para o Dia dos Namorados; veja opções para todos os bolsos

Restaurante, cinema, viagem. Com a proximidade do Dia dos Namorados, muitos casais ficam indecisos sobre o melhor programa para comemorar a data. Para os indecisos e também para os que querem curtir o lado mais quente do romance no dia 12, uma opção são os motéis, que oferecem diversas condições especiais para os apaixonados nessa época. Entre descontos, pacotes com café da manhã e decorações inusitadas, têm opções para todos os gostos.

O Motel KamaSutra, localizado em Patamares, é um deles. Entre as possibilidades de hospedagem, o local conta com suítes temáticas como as suítes Maravilha, que possibilitam que o cliente escolha uma das sete suítes decoradas com base nas Sete Maravilhas do Mundo e as suítes Mistério, que são baseadas em filmes como Velozes e Furiosos e 50 Tons de Cinza.

Famoso pelo cômodo que simula uma gruta, o Motel Del Rey, que fica na Armação, é uma opção mais expansiva: para quatro horas na Mansão Gruta Azul, o custo é de R$ 599. O Motel conta com mais uma mansão, a Vênus, na qual quatro horas custam R$569. As alternativas mais em conta são a suíte, por R$295, a suíte superior, por R$249, e a suíte standard, com quatro horas saindo por R$169. Para o Dia dos Namorados, a demanda foi tanta que o Motel Del Rey não tem mais disponibilidade para reservas e atenderá somente por ordem de chegada.

Manuela V., 22, tem o costume de frequentar motéis com o namorado em datas especiais, para fugir da rotina. Para ela, é essencial se programar para essas ocasiões, visto que a maioria dos motéis funcionam por reservas no dia 12 de junho. “[Sem a reserva] se torna uma dor de cabeça, ocorrem muitas filas, os serviços não são tão bem executados e as suítes mais completas quase nunca estão disponíveis. Acredito que a melhor opção nessas datas é reservar. Existem aplicativos que você consegue fazer a reserva da suíte, muitas vezes com desconto”, afirma.

Entre os aplicativos mencionados por Manuela, destaca-se o Guia de Motéis. Criada como uma maneira de auxiliar os clientes na busca de um local agradável, a empresa foi fundada em 1999 e conta hoje com um aplicativo disponível para os sistemas Android e iOS: o Guia de Motéis Go. A plataforma permite que as pessoas procurem os motéis mais próximos, baratos e bem avaliados e avaliem estabelecimentos eles mesmos, além de conseguir ofertas em reservas.

Para fazer uma reserva pelo Guia de Motéis, é necessário se cadastrar na plataforma. Muitos dos motéis, como o KamaSutra, oferecem cupons nas compras pelo site, que consistem em horas extras no local ou descontos no valor da suíte. Além disso, o aplicativo apresenta o “Go Fidelidade”, um programa de fidelidade em que o acúmulo de reservas (chamadas por ele de ‘selinhos’) resulta em créditos para trocar por reservas.

Funciona assim: cada reserva feita equivale a um selinho, que tem o valor da hospedagem. O valor total do crédito acumulado é feito a partir da média desse acúmulo. Assim, se em dez reservas o total pago foi de R$1500, por exemplo, o valor revertido em selinhos será de R$150, que poderão ser usados como forma de pagamento em qualquer motel da plataforma.

Apesar da data celebrar os casais, os solteiros não ficam para trás. Lucas D., estudante de 22 anos, afirma que costumava ir em motéis ao menos uma vez ao mês. Hoje, na tentativa de economizar, tem ido com menos frequência. “O preço é o principal [na hora de escolher], mas também não vou em qualquer um”, diz. Segundo ele, as ofertas de Dia dos Namorados são uma possibilidade de aproveitar com um ‘crush’ ou uma paquera casual.

Confira motéis com ofertas especiais para o Dia dos Namorados

Decameron – O motel Decameron, localizado em Pituaçu, não terá diárias entre os dias 10 e 12. Lá, o pacote de Dia dos Namorados, para pernoite (20h às 10h), incluirá pétalas artificiais, velas artificiais, chocolate, almofada personalizada, jantar, champagne e café da manhã. São quatro suítes para escolher:

Suíte Lux: R$ 1.000

Suíte Mirage: R$ 1.500

Suíte Master: R$ 2.000

Suíte Ecológica: R$ 3.000

Dom Suítes – Nesse motel, em Pituaçu, a suíte reservada no Dia dos Namorados para pernoite (20h às 10h) garante jantar com dois pratos livres no cardápio, sobremesa para dois, cafezinho, um espumante Terranova ou vinho tinto da casa, café da manhã para dois e crédito de R$ 50 em produtos do sex shop. Os preços partem de R$ 790.

De 11h às 15h também tem promoção: almoço com dois pratos livres no cardápio, um espumante, sobremesa e R$ 50 de crédito em produtos do sex shop. Para essa opção, o custo é a partir de R$ 435.

Hotel Bom Gosto – Localizado na Calçada, o Hotel Bom Gosto oferecerá aos clientes horas a mais para quem fizer reserva antecipada. Para os que reservarem duas horas com decoração, o bônus é de outras duas horas. Já aqueles que fizeram a reserva sem decoração terão uma hora a mais para aproveitar. A oferta é válida apenas no dia 12 de junho, de 07:00 às 18:00. Existem quatro possibilidades de hospedagem no motel:

Apartamento com ventilador: R$ 55

Apartamento com ar condicionado: R$ 70

Apartamento com hidromassagem: R$ 110

Mansão: R$ 195

Kama Sutra – Na semana dos namorados, o motel de Patamares promove a Loveweek, com ofertas do dia 7 até o dia 18. A promoção é para pernoite e inclui café da manhã, jantar e espumante. São quatro alternativas entre as suítes:

Suíte Karinho: R$ 691

Suíte Segredo: R$ 723

Suíte Mistério: R$ 831

Suíte Maravilha (com hidromassagem): R$ 841

Fantasy Motel – Do dia 9 ao dia 12, o pernoite (das 20hs às 12hs) do Fantasy Motel, localizado na Boca do Rio, incluirá decoração especial, espumante espanhol (750ml), jantar com dois pratos à escolha dos clientes, chocolates para sobremesa e café da manhã. O estabelecimento conta com três opções de suíte:

Suíte Aqua - R$ 800

Suíte Design - R$ 700

Suíte Plus - R$ 600

Motel Hollywood – Recebendo reservas para o Dia dos Namorados até o dia 09, o Motel Hollywood oferece para essa data pacotes que incluem, no pernoite (20h às 10h), jantar para duas pessoas, uma garrafa de espumante Terra Nova ou Santa Helena, sobremesa, cafezinho, café da manhã e R$50,00 em produtos do sex shop. O motel fica em Pituaçu.

No pernoite, os preços são:

Suíte Ônix: R$ 1.070

Suíte Diamante: R$ 1.030

Suíte Esmeralda: R$ 854

Suíte Rubi: R$ 990

Já entre 11h e 15h, o pacote inclui almoço para duas pessoas, uma garrafa de espumante Terra Nova ou Santa Helena, sobremesa, cafezinho e R$50,00 em produtos do sex shop.

Para o período diurno, os preços são:

Suíte Ônix: R$ 578

Suíte Diamante: R$ 550

Suíte Esmeralda: R$ 440

Suíte Rubi: R$ 520

Motel Bora Bora – No Dia dos Namorados, o Bora Bora, em Narandiba, funcionará totalmente sem reservas, diferente dos outros motéis filtrados pelo CORREIO na matéria. Para quem não teve tempo de reservar ou decidiu de última hora, no dia 12, todas as suítes do Bora Bora estarão disponíveis para aluguel imediato na portaria.

*Orientada por Fernanda Varela