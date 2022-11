Moto roubada em Salvador é recuperado em Jequié, no centro-sul da Bahia

Uma motocicleta com ocorrência de roubo registrada na cidade de Salvador foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta segunda-feira (14). A abordagem ocorreu durante fiscalização no Km 674 da BR 116, no município de Jequié, no centro-sul da Bahia.

Ao realizar as consultas de rotina durante a fiscalização, a equipe de policiais constatou que a motocicleta HONDA/CG 150 de cor preta tinha uma restrição de roubo. Ao solicitar a documentação, o condutor informou que não possuía qualquer documento do veículo. O homem ainda alegou que havia adquirido a motocicleta através de uma rede social e não sabia de sua origem ilícita.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Jequié para adoção das medidas cabíveis. Inicialmente, o condutor responderá por receptação.